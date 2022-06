Theater, das verbindet

"Komm, setz dich her", sagt Ruth und winkt den Gast auf den Platz neben sich. In der Kunstwerkstatt des Diakoniewerks im Zentrum von Gallneukirchen wird gerade geprobt. Das Stück "Ich war’s nicht" feiert in zwei Wochen Premiere, und Darsteller sowie Regieteam sind entsprechend angespannt.