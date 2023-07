Zehn Karten für das Sommerweinfest

Der Weinhof Schenkenfelder und das Restaurant Josef veranstalten am 3. August von 17 bis 21 Uhr im Josef-Gastgarten das Weinfest. Etwa 40 Winzer präsentieren großteils persönlich ihre Weine. Eintritt: 30 Euro, Kartenvorverkauf im Josef, Weinhof Schenkenfelder und in Schenki’s Vinothek/Linzerie. Die OÖN verlosen zehn Freikarten, die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis 1. August möglich, die Gewinner werden per Mail verständigt. Viel Glück!

Gewinnspiel 10 Karten für das Sommerweinfest

