Wir verlosen 7x2 Tickets für Bora in the Air bei den Bubble Days in Linz!

Mit BORA kochen Sie jetzt wortwörtlich an der frischen Luft – in 30 Metern Höhe, denn in Linz fährt der spektakuläre BORA Cooking Truck vor.

Im 2023 neu umgebauten Truck wird Ihnen die BORA Produktpalette gezeigt und ein Koch bereitet köstliche Kostproben für Sie zu.

Heben Sie mit uns ab und genießen Sie höchste Kochkunst in 30 Metern Höhe.

Die Gewinner können exklusiv zum Sonnenuntergang bei BORA in the Air die Bubble Days von oben anschauen – belgeitet von Getränken und Snacks. Die Veranstaltung findet am Freitag, 02.06.2023 um 20:45 Uhr statt.