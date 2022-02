Schweiß-Workshop für Frauen

Wann: Montag, 7. März, und Dienstag, 8. März, jeweils von 13 bis 18 Uhr (mit einem anschließenden Abendessen am Dienstag)

Wo: Peter-Behrens-Platz 6, 4020 Linz (Grand Garage Tabakfabrik)

Peter-Behrens-Platz 6, 4020 Linz (Grand Garage Tabakfabrik) Bitte mitnehmen: Sicherheitsschuhe (falls vorhanden Stahlkappenschuhe, ansonsten Sportschuhe; Stahlkappen können auch in der Grand Garage ausgeborgt und über die eigenen Schuhe gezogen werden), nicht entflammbare Arbeitskleidung (Baumwoll-T-Shirt und lange Hose, z.B. Jean; keine Kunstfasern!)



Das erwartet Sie



Am ersten Tag steht ein Weiterbildungs- und Selbsterfahrungsworkshop mit Claudia Novak auf dem Programm. Sie ist Expertin in den Bereichen Public Speaking, Potentialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung.



Am zweiten Tag wird mit Tatjana Schinko am Schweißgerät kreativ gearbeitet. Ob altes Besteck, Erbstucke oder Kochtöpfe – persönliche, mit eigener Identität aufgeladene, Eisenwerkstoffe können von den Teilnehmerinnen mitgebracht und in ihre Kunstwerke eingearbeitet werden.



Durch die Kombination von Potentialentfaltung mit Schweißtechnik sollen die Kompetenzen der Teilnehmerinnen gefördert und durch neue Skills erweitert werden. Auch Fronius, die mit ihrer Sparte Perfect Welding als weltweiter Innovationsführer im Marktsegment der Lichtbogen-Schweißtechnik gelten, möchten das fördern und laden als Ausklang des Workshops am zweiten Tag zum gemeinsamen Abendessen ein.