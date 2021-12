Umweltfreundlich und entspannt zur nächsten Skitour: Wir verlosen Plätze für den Skitourenbus am 28.12.2021!

Vom Urfahranermarktgelände in Linz in das Tourengebiet rund um den Phyrnpass: Ende Dezember startet der Skitourenbus der Alpinschule "ALPS" in Oberösterreich. Wir verlosen jetzt exklusiv 3x2 Plätze im Wert von je 70 Euro für eine Hin- und Retourfahrt am 28.12.2021*.

Die Stadt Linz und den Pyhrnpass trennen Welten. Zumindest, wenn man als Tourengeher auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist. Zwei Stunden und 19 Minuten dauert es, bis Zug und Bus ihren Bestimmungsort erreichen. Und die Rückfahrt wird zu einer noch intensiveren Sightseeing-Tour. Viele Tourengeher sind in den vergangenen Jahren mangels Alternativen auf andere Optionen um- und damit meist in den eigenen Pkw eingestiegen. Die Folge: Parkplatznot, Sperren, Frust.

Deshalb nun entspannt und CO2-sparend anreisen: In modernen Reisebussen mit bis zu 50 Sitzplätzen können Tourengeher aus mehreren Angeboten wählen: Von der einfachen Mitfahrgelegenheit bis zum Skitechniktag (optional zubuchbar). Auch ein Ausrüstungsverleih wird angeboten. Jedem Mitfahrenden werden von einem staatlich geprüften Bergführer Fragen zur Schnee- und Lawinenlage am Zielort beantwortet.

Abfahrten und Zustiege am 28.12.2021:

7:30 Jahrmarktgelände Linz

7:40 Bahnhof Linz ABC Buffet

8:10 Voralpenkreuz Raststation Voralpenkreuz

9:00 Ankunft Zielorte PP Talstation

15:00 Abfahrt PP Talort oder Ausgangspunkt Skitour

Fahrt und Ausstieg bei den Zustiegsstellen

16:30 Rückkunft Jahrmarktgelände Linz

Alle Informationen unter: https://www.alpsclimbing.com/home/events/alps-ost/ski/alps-skitourenbus.html

*Termin ist fixiert und kann nicht frei gewählt werden.