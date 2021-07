Tickets für "Bühne am Dom" gewinnen!

Frage 1 von 1:



Ja, ich nehme am Gewinnspiel der OÖNachrichten teil und möchte Karten für folgende "Bühne am Dom"-Veranstaltung(en) gewinnen:

13.07.2021 Tuesday Club Gabauer Hot Pants Road Club 14.07.2021 Comedy Hirten 15.07.2021 Nikolaus Habjan 16.07.2021 Mark Seibert & Roberta Valentini 17.07.2021 Erwin Steinhauer & Klezmer Reloaded 20.07.2021 Tuesday Club Andie Gabauer mit Band & Eric Papilaya 21.07.2021 Konstantin Wecker 22.07.2021 Kirchschläger, Dorfer, Krumpöck 23.07.2021 David Garret (Generalprobe) im Dom 24.07.2021 David Garret (Liveübertragung) im Dom 27.07.2021 Tuesday Club Andie Gabauer & Live Spirits 28.07.2021 Roland Neuwirth & Florian Krumpöck 29.07.2021 The Schick Sisters 30.07.2021 Günther Lainer & Christian Putscher 31.07.2021 The Rats are Back 03.08.2021 Tuesday Club Andie Gabauer & Freemen Singers 04.08.2021 Wolfgang Böck & OÖ. CONCERT SCHRAMMELN 05.08.2021 Muscal Gala Daniela Dett & Friends 06.08.2021 Adele Neuhauser 07.08.2021 Karl Markovich & Die Musikantenkommune 10.08.2021 Tuesday Club Andie Gabauer & Live Spirits 11.08.2021 Julia Stemberger mit Tango de Salon 13.08.2021 Manuel Rubey 14.08.2021 Poxrucker Sisters 17.08.2021 Tuesday Club Andie Gabauer & Live Spirits 18.08.2021 Katharina Stemberger, Michael Schade, Ethel Merhaut, Bela Koreny 19.08.2021 Cuba Boarisch 2.0 20.08.2021 Silvia Schneider & Markus Freistätter 21.08.2021 Johann Strauss Ensemble 24.08.2021 Tuesday Club Andie Gabauer & Live Spirits 25.08.2021 Wieder, Gansch, Paul 27.08.2021 Muscal Gala Daniela Dett & Friends 28.08.2021 Schlagertherapie mit Thomas Gansch & Friends