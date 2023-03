"The Whale": Tickets zum Oscar-prämierten Drama gewinnen!

"The Whale" mit Brendan Fraser in der Hauptrolle erscheint am 28. April in den österreichischen Kinos!

In Darren Aronofskys THE WHALE zeigt Brendan Fraser eine virtuose Performance als Charlie – ein Englischlehrer, der an schwerer Adipositas leidet und dem nun die Zeit davonläuft. Als er einen letzten mutigen Versuch unternimmt, sich mit seiner Familie zu versöhnen, sieht sich Charlie mit lang verdrängten Traumata und unausgesprochenen Gefühlen konfrontiert – die ihn schon seit vielen Jahren verfolgen.

