Startplätze für den Sparkasse City Night Run gewinnen!

Am Donnerstag, 28. September 2023, um 20.30 Uhr startet der 12. Linzer Sparkasse City Night Run – ein absoluter Fixtermin im Laufkalender aller Profi- und Hobbyläufer. Die Läufer erwartet wieder ein tolles Rahmenprogramm. Musiker werden entlang der Laufstrecke Stimmung machen und die Teilnehmer des Sparkasse City Night Runs ins Ziel tragen. Im Start-/Zielbereich wird das Moderatorenduo 2:tages:bart den Teilnehmern gehörig einheizen und dann für die Siegerehrung und die After Run Party in die Linzerie wechseln.

Gestartet wird von der Linzer Promenade, danach geht es einmal quer durch die Innenstadt vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten mit Zieleinlauf vor dem Haupthaus der Sparkasse OÖ an der Promenade. Die Strecke im Umfang von 5,2 Kilometern lädt Profis wie Hobbysportler ein, einen tollen, sportlichen Abend zu verbringen.