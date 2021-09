Startplätze für den Sparkasse City Night Run gewinnen!

10. Sparkasse City Night Run

Am Donnerstag, 30. September 2021, um 20:30 Uhr startet der 10. Linzer Sparkasse City Night Run – ein absoluter Fixtermin im Laufkalender aller Profi- und Hobbyläufer*innen. Zum diesjährigen Jubiläumslauf erwartet die Sparkasse Oberösterreich als Sponsor neuerlich einen Teilnehmerrekord. Start ist direkt an der Promenade, danach geht es einmal quer durch die Linzer Innenstadt vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten mit Zieleinlauf vor dem Haupthaus der Sparkasse OÖ an der Promenade. Die Strecke im Umfang von 5,2 Kilometern lädt Profis wie Hobbysportler*innen ein, einen tollen, sportlichen Abend zu verbringen.

Die OÖNachrichten verlosen jetzt 5 Startplätze!

Das Gewinnspiel läuft bis 23.09.2021.

Die Gewinner werden per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.