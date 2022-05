"Sommerzeit-Paket von Hotel Sole Felsen Bad gewinnen!

Die OÖNachrichten verlosen ein "Sommerzeit-Paket" für zwei Personen von Hotel Sole Felsen Bad Gmünd!

Glück im Sonnenglück

Sommer im Waldviertel bedeutet frische Luft, märchenhafte Natur und viele kleine Glücksmomente jeden Tag. Wer sich dazu noch richtig verwöhnen lassen und entspannen will, ist in der Sole Felsen Welt in Gmünd genau am richtigen Ort. Erholungsuchende müssen nicht unbedingt in den Süden fahren, um in Salzwasser zu relaxen. So ist das Sole Felsen Bad mit wohltuender Bad Ischler Heilsole angereichert, die positive Effekte auf Haut, Atemwege und Kreislauf hat.

Entspannung bietet ebenso die großzügige Saunawelt mit jeweils drei Saunen im Innen und im Außenbereich. Diese befinden sich direkt am idyllischen Naturteich, der eine erfrischende Abkühlung verspricht. Wer gerne aktiv ist, kommt auch nicht zu kurz: Die vielen Sport- und Wandermöglichkeiten in der Region und das tägliche Aktivprogramm im Bad bieten viele Möglichkeiten, etwas für die Gesundheit zu tun.

