OÖNcard: Konzertkarten für Muttertag gewinnen: Junge Wilde im Brucknerhaus!

Unbändiger Ausdruckswille und jugendliche Aufbruchsstimmung zeichnen die Musik der tragisch jung verstorbenen Komponisten Norbert Burgmüller und Juan Crisóstomo de Arriga aus.

Was die Welt der Musik an diesen beiden Komponisten verloren hat, ist kaum zu ermessen. Immerhin lassen Burgmüllers frühvollendetes Klavierkonzert und Arriagas fulminante Sinfonie erahnen, was hätte sein können, wäre ihnen ein längeres Leben beschieden gewesen.

Der junge Vorarlberger Pianist Aaron Pilsan, das junge Kammerorchester Eroica Berlin und der junge Dirigent Jakob Lehmann sind die idealen Interpreten für eine Musik, in der unbändiger Ausdruckswille und jugendliche Aufbruchsstimmung im Brucknerhaus Linz Klang werden - am 14. Mai um 11 Uhr!

