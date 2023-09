OÖNcard-Herbstgewinnspiel: Kurzurlaub am Wörthersee gewinnen!

Erste Reihe fußfrei am Wörthersee gelegen und eingebettet in die wunderschöne Bergwelt des südlichen Kärntens, finden Sie einen Ort, an welchem man morgens und abends kulinarisch verführt, beim Wellness verwöhnt und von der Lage verzaubert wird.

Genügend Platz für Träume bieten die großzügigen 120 Zimmer und Suiten, die mit der gelungenen Kombination aus Design und Gemütlichkeit überzeugen.

Entspannt geht es auch am großen Badestrand sowie im 2.000 m² großen See-Spa zu, in welchem u. a. ein ganzjährig beheizter Outdoor-Pool zum Verweilen einlädt.

Ideal für Erholungssuchende und Entdeckungsreisende gleichermaßen, können sich die Gäste zudem auf zahlreiche Aktivitäten freuen: Von Wassersport über Tennis sowie Golf bis hin zu diversen Wintersportmöglichkeiten ist hier alles dabei.

Dazu diese angenehm herzliche Gastlichkeit und die hervorragende Küche – besser können die Voraussetzungen für Ihren Urlaub am Wörthersee nicht sein.

Werzers Hotel Resort Pörtschach ist eines der „Hotels Vom Feinsten“. Hotels vom Feinsten steht für Erholung der allerfeinsten Art – in sorgfältig ausgewählten Häusern naturnaher Destinationen Österreichs, Bayerns und Südtirols. Exklusive 4- und 5-Sterne-Hotels überzeugen mit modernem Wohlfühlflair und sinnlichem Genuss. Zudem schätzen zufriedene Gäste die herzliche Gastlichkeit.

Weitere „Hotels Vom Feinsten“ finden Sie unter: https://www.hotelsvomfeinsten.com/

Gemeinsam mit "Hotels vom Feinsten" verlosen die OÖNachrichten exklusiv für OÖNcard-Inhaber einen Gutschein für einen Kurzurlaub für zwei Personen im Hotel Resort Werzers im Wert von 500 Euro.

Gleich mitmachen!