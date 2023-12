OÖNcard-Gewinnspiel: Tante kaethe Silvesterticket für 2!

TANTE KAETHE LÄSST ES KNALLEN AN SILVESTER!

Auf eine kulinarische und rauschende Silvesternacht können sich alle Besucher der Tante kaehte am Sonntag 31. Dezember freuen. Silvester Casino Royale lautet das Motto des Abends, welcher mit einem herrlichen Punschempfang und einem anschließendem 6-Gänge-Dinner beginnt. Damit das Glück ins neue Jahr mitgenommen wird, rollt ab 21.30 Uhr die Kugel beim Tante kaethe Roulette. Dj Eddy Simon an den Plattentellern sorgt zeitgerecht für den Silvester Countdown, bevor die Gäste bei einem Glas Champagner und dem traditionellen Walzer an der Donau um Mitternacht ins neue Jahr tanzen.

„Wir wollen das erste Silvester bei uns in der tante Kaethe richtig zelebrieren, sowohl kulinarisch als auch im Entertainmentbereich damit wir nach unseren Eröffnungsmonaten gleich mit vollem Elan ins neue Jahr rutschen“, freut sich Gastroleiter Tom Weber auf eine rauschende Silvesternacht.

Gewinnen Sie mit etwas Glück 1x2 Tickets für das Event zum Jahreswechsel!

Der Ticketverkauf ist bereits am laufen und gebucht werden kann ganz einfach unter www.tante-kaethe.at. Im Ticketshop Menü-Tickets kaufen und zugleich im Reservierungssystem einen Tisch buchen, dann steht einer langen ausgiebigen Silvesternacht nichts mehr im Weg. Alle Infos auf der Tante Kaehte Website oder den Social-Media-Kanälen.