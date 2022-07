OÖNcard-Gewinnspiel: "Sandkisten-Package" für 6 Personen in der Sandburg gewinnen!

Die Sandburg ist die erste Linzer Strandbar und Erholungsort direkt an der Linzer Donaulände. Mit leckeren Cocktails und chilliger Musik kommt auch in der Landeshauptstadt im Sommer so richtig Urlaubsstimmung auf.

Besonderer Tipp: Die tolle Aussicht auf den Sonnenuntergang sollte man sich nicht entgehen lassen.*

OÖNcard-Inhaber haben exklusiv die Möglichkeit, ein Sandkisten-Package für die Sandburg zu gewinnen. Das Package beinhaltet einen großen, reservierten Tisch für 6 Personen sowie Getränkekonsumation im Wert von € 60,-. Gleich mitmachen! Eine weitere Gewinnchance finden Sie in der OÖNcard-App.

Übrigens: OÖNcard-Inhaber erhalten die ganze Saison 2022 bis 17.00 Uhr eine hausgemachte Blütenlimonade "Fresh & Funky" im Wert von € 4,90 gratis. E infach täglich bis 17.00 Uhr die OÖNcard bei der Bar/Bedienung vorweisen und genießen (gültig für eine Person pro OÖNcard)!

*Die Sandburg ist bei Schönwetter immer von 11.00 bis 00.00 Uhr geöffnet. Aktuelle Infos zu den Öffnungszeiten tagesaktuell unter https://www.diesandburg.at/