OÖNcard Gewinnspiel: sagJA - Karten für die Hochzeitsmesse in Vorchdorf gewinnen!

sagJA-HochzeitsNACHT & -HochzeitsBRUNCH - Hochzeitsmesse hinreißend anders am 26. und 27. März 2022 in der Kitzmantelfabrik in Vorchdorf!

Schnuppern Sie echte Hochzeitsluft: Die Experten erwarten Sie mit einem Welcome-Drink und vielen wertvollen Tipps & Ideen zu allen Themen rund um das schönste Fest wie z.B. Hochzeitspateterie, Schmuck & Eheringe, Fotografie, Locations & Gastronomie, Brautstrauß, Hochzeitsdekoration u.v.m.

Die Hochzeitsgemeinschaft sagJA-im-Salzkammergut steht für höchste Qualität, Individualität und vor allem für besondere Momente am Hochzeitstag – schlicht oder exklusiv, locker-lässig oder extravagant, puristisch elegant oder einfach romantisch schön... ganz wie es zu Ihnen beiden passt!

Beim Punkte-sammeln mit dem sagJA-Hochzeitspass können Sie tolle Preise für Ihre Hochzeit gewinnen. Sie tauchen ein in das liebevoll vorbereitete „Wedding-Wonderland“ und gehen mit vielen Überraschungen, der ultimativen ‚sagJA-Hochzeits-Checkliste’ und einem fein gefüllten Geschenksackerl nach Hause.

Wir verlosen jetzt 10 x 2 Karten für die HochzeitsNACHT oder den HochzeitsBRUNCH an OÖNcard Inhaber. Gleich mitmachen & gewinnen!

Termine: