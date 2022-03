OÖNcard Gewinnspiel: Österreich-Premiere im Hollywood Megaplex - exklusive Kino-Karten für den Action-Thriller "Ambulance" in IMAX gewinnen!

Am 23. März 2022 feiert der neue Actionthriller „Ambulance“ in IMAX im Hollywood Megaplex in der Plus City Österreichpremiere*. Die OÖNachrichten sind bei dieser Vorstellung Medienpartner und verlosen exklusiv für OÖNcard Inhaber 30x2 Karten für das Film-Highlight.

Gleich mitspielen und gewinnen!

Filminhalt:

Es soll eigentlich nur ein schneller, sauberer Banküberfall werden – doch er entwickelt sich zu einer explosiven Hetzjagd durch die Straßen von L.A., die das Leben von drei Menschen für immer verändern wird

Übrigens:

Mit der OÖNcard bekommen OÖNcard Inhaber auch am Tag der Premiere 10 % Rabatt am Kinobuffet. An allen anderen Tagen gibt’s zusätzlich immer -20 % Rabatt auf den Ticket-Vollpreis.

*Exklusive Vorstellung - es gibt keine Karten im öffentlichen Verkauf!