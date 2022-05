OÖNcard-Gewinnspiel: Neue Westbahn-Direktverbindung - Fahrten nach München gewinnen!

Nächster Halt: München! Die WESTbahn schafft in nur 3 Stunden 47 Minuten neue Direktverbindung von Wien über Linz in die bayerische Landeshauptstadt.

Schneller und entspannter

Seit Anfang April verbindet die WESTbahn Wien und München und damit zwei deutschsprachige Millionen-Metropolen. Aktuell bietet die WESTbahn bis zu vier durchgehende Verbindungen pro Tag und Richtung. Die Fahrtzeit von Wien nach München liegt bei nur 3 h und 47 min bzw. umgekehrt bei 3 h 49 min. In Österreich halten die Züge in allen Bahnhöfen, die von der WESTbahn auch schon bisher bedient wurden. Somit gibt es umsteigefreie Verbindungen von St. Pölten, Amstetten, Linz, Wels, Attnang-Puchheim, Vöcklabruck und Salzburg.

Perfekte Anbindung zum Flughafen

In Deutschland geht die Reise über einen Halt in München Ost direkt zum Hauptbahnhof München. Der Halt im Bahnhof München Ost ermöglicht es insbesondere den Reisenden aus dem oberösterreichischen Zentralraum und aus Salzburg, rasch und mit nur einem Umstieg in die S-Bahn den Flughafen München zu erreichen.

Tickets zum Sonderpreis

Und das Beste: Mit einem Ticket zum WESTsuperpreis reisen Sie bereits ab 23,99 Euro von Wien bzw. ab 16,99 Euro von Linz nach München. Tickets zum WESTsuperpreis sind ausschließlich online unter westbahn.at buchbar.

Besonders gut haben es übrigens Reisende mit KlimaTicket Ö: Sie zahlen bei der WESTbahn für das ergänzende KlimaPlus-Ticket München (das für den Abschnitt Salzburg - München gilt) nur 14,90 Euro. Außerdem reisen KLimaTicket Ö Inhaberinnen und Inhaber in Verbindung mit dem KlimaPlus-Ticket München auch grenzüberschreitend ohne Aufpreis in der Comfort Class der WESTbahn. Wenn Sie Ihr KlimaTicket Ö in Ihrem WESTbahn Konto hinterlegt haben, ist das KlimaPlus-Ticket München online buchbar. Darüber hinaus kann es aber auch in den WESTshops und direkt im Zug gekauft werden.