OÖNcard-Gewinnspiel: Kulturcard für Salzkammergut 2024 gewinnen!

Kultur fast geschenkt!

Die Kulturcard 2024 als ideales Weihnachtsgeschenk.

Mit der Kulturcard 2024 gibt es das ganze Jahr über Ermäßigungen im Ausmaß von bis zu minus 50 % in Museen, bei Konzerten und Ausstellungen in der Region Salzkammergut, sowie bei Programmen der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024. Weiters ist die „Salzkammergut-Card“ (Sommer und Winterkarte) mit weiteren Rabatten und Vorteilen in der Region beim Kauf der Kulturcard 2024 automatisch mit dabei. Kulturcard-Besitzer*innen erhalten auch Rabatte, Goodies und verschiedene Produkte zum absoluten Sonderpreis!

Exklusiv für OÖNcard-Inhaber verlosen wir 3x2 Kulturcards für die Europäische Kulturhauptstadt 2024 im Wert von je EUR 49,-

Übrigens: Die Kulturcard 2024 als ideales Weihnachtsgeschenk. Die Kulturcard ist um EUR 49,- online oder persönlich bei den Tourismus-Infos der Kulturhauptstadt-Region erhältlich.

Infos & Bestellung: www.salzkammergut.at/kulturcard