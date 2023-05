OÖNcard Gewinnspiel: Karten für "REBECCA" im Wiener Raimund Theater gewinnen!

REBECCA im Wiener Raimundtheater: Die beiden erfolgreichsten deutschsprachigen Musicalautoren Michael Kunze & Sylvester Levay („Elisabeth“, „Mozart!“) haben ein weiteres, großartiges Meisterwerk erschaffen, das weltweit bereits mehr als 2 Millionen Besucher*innen in 12 Ländern und 10 Sprachen in ihren Bann zog. Die spektakuläre, auf dem weltberühmten Roman von Daphne du Maurier basierende, Produktion ist nach vielen internationalen Stationen in der fesselnden Inszenierung von US-Star-Regisseurin Francesca Zambello nun endlich auch wieder in Wien zu erleben.

Infos + Trailer zum Stück: rebecca.musicalvienna.at

Exklusiv für OÖNcard Inhaber verlosen wir jetzt 5x2 Karten für die Vorstellung am 17. Juni 2023*. Gleich mitmachen!

Übrigens: OÖNcard Inhaber erhalten noch bis 15.7.2023 30 % Rabatt auf die Musicalvorstellunge REBECCA im Wiener Raimundtheater. (für die Monate September & Oktober 2023)

Mehr dazu: https://www.nachrichten.at/abo_service/ooencard/events/detail/?categoryid=603&id=927

*(nur für die Vorstellung an diesem Tag gültig)