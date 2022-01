OÖNcard Gewinnspiel: Karten für „Falco“ gewinnen!

FALCO - Das Musical

Jubiläumstournee zum 65. Geburtstag der Pop-Ikone

Am 19. Februar 1957 wurde Johann „Hans“ Hölzel alias FALCO in Wien geboren. Pünktlich zu seinem 65. Geburtstag geht die mit all seinen Hits gespickte Musical-Biographie 2022 auf große Jubiläums-Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz und würdigt das Lebenswerk dieses extrovertierten Künstlers. FALCO – Das Musical gehört zu den erfolgreichsten Tourneeproduktionen der letzten Jahre und musste bedingt durch die Corona-Pandemie eine Zwangspause einlegen.

Aber schon am 22. Jänner 2022 gastiert das Musical im Brucknerhaus in Linz. Wir verlosen jetzt exklusiv für OÖNcard Inhaber 10x2 Karten. Gleich mitmachen!

Das Gewinnspiel läuft bis 17.1.2022, 09.00 Uhr. Die Teilnahme ist ausschließlich OÖNcard-Inhabern vorbehalten.

Informationen zu den aktuellen Bestimmungen iZm Covid-19 im Brucknerhaus Linz finden Sie unter: https://www.brucknerhaus.at/service/aktuelles/aktuelle-informationen-zum-thema-coronavirus