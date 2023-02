OÖNcard Gewinnspiel: Karten für „Elvis das Musical“ gewinnen!

Gewinnen Sie 1x2 Karten für das ausverkaufte Event.

50 Jahre „Aloha from Hawaii“: Das Erfolgs-Musical über den King of Rock’n’Roll geht erneut auf große Tour.

Sein Blick, seine Stimme, sein legendärer Hüftschwung – Elvis Presley gilt mit einer Milliarde verkaufter Tonträger als der erfolgreichste Solokünstler aller Zeiten. Sein bekanntestes Konzert „Aloha from Hawaii“ gab der King of Rock’n’Roll am 14. Januar 1973 in Honolulu. 50 Jahre nach dem Konzert der Superlative lässt „ELVIS – Das Musical“ die Legende mit all seinen großen Hits wiederauferstehen und geht 2023 auf große Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Im Linzer Brucknerhaus gastiert das Musical am 18.3.23.

