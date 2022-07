OÖNcard-Gewinnspiel: Karten für das Open-Air von "Chris Steger" in der Hoamat gewinnen!

ZEFIX - Der Song, der Amadeus, das Platin, das Album

Gerade erst gewinnt der 17-jährige Chris Steger für seinen Song "Zefix" den Amadeus Austrian Music Award für den Song des Jahres, da wird ihm auch schon die goldene- und die Platin-Schallplatte dafür verliehen. Am 22. Oktober 2021 veröffentlichte er schon sein gleichnamiges Debüt-Album. Chris Steger ist nicht nur der jüngste Amadeus-Gewinner aller Zeiten, sondern gilt auch gemeinhin als die Austropop- Entdeckung des Jahres.

Am Donnerstag, 11. August 2022 (Beginn: 17:00 Uhr) können Sie ihn live erleben - beim Hoamat Open Air 2022 in der Hoamat in Haibach ob der Donau.

Wir verlosen jetzt exklusiv für OÖNcard-Inhaber 5x2 Karten für die Veranstaltung. Gleich mitmachen & gewinnen!

Übrigens: OÖNcard-Inhaber erhalten € 2,- Ermäßigung (pro Eintrittskarte, gültig für zwei Karten pro OÖNcard, Kartenverkauf: www.nachrichten.at/ticket)