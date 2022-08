OÖNcard-Gewinnspiel: Karten für das 30. Countryfestival in Münzbach gewinnen!

Zum 30. Mal findet das Country Festival in Münzbach am 20.8.2022 statt. 2 Bühnen und Top-Musiker aus den USA, Italien, Kroatien und Österreich werden abwechselnd in der Country Hall und im Musikcorner Country Musik vom Feinsten bieten und für Stimmung sorgen.

Nutzen Sie die Gelegenheit, unter dem Motto „Go West – Go Münzbach“ für einige Stunden in den „Wilden Westen Münzbachs“ einzutauchen.

Exklusiv für OÖNcard-Inhaber verlosen wir 10x2 Freikarten für das Event. Gleich mitspielen & gewinnen! (Übrigens: Eine weitere Gewinnchance finden Sie in der OÖNcard-App!)