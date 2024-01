OÖNcard-Gewinnspiel: Kabarett mit Stefan Leonhardsberger "Ja!"

Kulturhauptstadtjahr beginnt in Laakirchen mit Humor!



Ein fulminantes Kulturjahr 2024 steht in Laakirchen bevor. Mit dem Kabarett von Stefan Leonhardsberger startet Laakirchen mit einem humorvollen Abend am Mittwoch, dem 17. Jänner 2024 im Kulturzentrum ALFA Laakirchen – Steyrermühl in das Kulturhauptstadtjahr 2024. Stefan Leonhardsberger erzählt in seinem ersten Comedy Solo „JA!“ vom Alltagswahnsinn als Familienvater, Verlobter und Lastenfahrrad-Gangster. Trotz vollem Körpereinsatz scheitert er dabei als aufgeklärter Kammerjäger im eigenen Schlafzimmer, wird Opfer eines enthemmten Mädelsabends und quält sich zu Fuß den Donauradweg entlang.

Wir verlosen 3x2 Freikarten für die Veranstaltung am Mittwoch, 17. Jänner, 19.30 Uhr im im Kulturzentrum ALFA Steyrermühl.

Jetzt mitspielen & gewinnen!