OÖNcard-Gewinnspiel: Freikarten für Piaf! The Show gewinnen!

Tauchen Sie ein in die mitreißende Welt der legendären Edith Piaf. Erleben Sie am 18. Dezember eine unvergessliche Hommage an die französische Chanson-Ikone im Brucknerhaus. 60 Jahre nach dem Tod der größten kleinen französischen Chansonette nimmt die weltweit hochgelobte Hommage mit auf eine emotionale und mitreißende Zeitreise und verzaubert noch einmal das Publikum mit ihren Liedern.

Wir verlosen 5x2 Freikarten für die Veranstaltung am Montag, 18. Dezember, 20:00 Uhr im Brucknerhaus Linz.

