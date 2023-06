OÖNcard-Gewinnspiel: Freikarten für die Komödie "No Hard Feelings" mit Jennifer Lawrence gewinnen!

"No Hard Feelings" mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle erscheint am 23. Juni in den österreichischen Kinos!

Jennifer Lawrence spielt die Hauptrolle in der unverschämt witzigen und nicht ganz jugendfreien Komödie NO HARD FEELINGS, die sie auch produziert hat.

Maddie (JENNIFER LAWRENCE) glaubt, endlich die Lösung für ihre Geldprobleme gefunden zu haben, als sie ein faszinierendes Jobangebot entdeckt: Wohlhabende Helikopter-Eltern suchen für ihren introvertierten, 19-jährigen Sprössling Percy (ANDREW FELDMAN) eine Frau, die ihn „datet“, ehe er daheim auszieht, um aufs College zu gehen. Zu ihrer großen Überraschung muss Maddie jedoch feststellen, dass sie den unbeholfenen Percy nicht so schnell um den kleinen Finger wickeln kann wie gedacht. Dabei rennt ihr die Zeit davon. Sie hat einen Sommer lang, um Percy zum Mann zu machen. Sonst verliert sie alles.

Gewinnen Sie mit etwas Glück 1x2 Kinotickets einzulösen in einem der teilnehmenden Kinos Ihrer Wahl!

Übrigens: Eine weitere Gewinnchance haben Sie in der OÖNcard-App.