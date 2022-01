Exklusiv für OÖNcard-Inhaber:

6 Übernachtungen im harry’s home Bischofshofen in einem Family & Friends Zimmer für 2 Erwachsene + 2 Kinder

Inkludiert sind die Unterbringung inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet, Zugang zur Sauna, Parkplatz, Haussocken und 3-Tages-Skipass im Gesamtwert von 1.715 Euro.

Fixierter Reisezeitraum: 21. – 27. Februar 2022.





Das erwartet Sie:

Mitten im Zentrum, direkt neben dem Bahnhof, liegt das neue harry’s home Bischofshofen.

Mit dem ersten Saunabereich der österreichischen Hotelkette und Kinderzimmer im Unterwasser-Design lockt das Haus neben Erholungssuchenden auch Familien in die Kleinstadt südlich von Salzburg.

Besonderes Highlight:

Die Saunen befinden sich im 7. Stock und bieten Gästen beste Aussicht auf die Paul-Außerleitner-Schanze. Aktive und Wintersport-Freunde hingegen erfreuen sich an zahlreichen Strecken für Skitourengeher, Rodelbahnen und Skigebieten in der Region. Das Skigebiet Hochkönig ist mit dem Shuttle direkt vor dem Hotel in nur 20 Minuten erreichbar.

Weitere harry’s home hotels & apartments gibt es in Steyr, Linz und fünf weiteren Standorten in der DACH-Region.