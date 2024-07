OÖNcard-Gewinnspiel: Country Festival Münzbach

Unter dem Motto "Taste of the old West" werden sich fünf großartige Bands abwechseln, um alle in den "Wilden Westen" eintauchen zu lassen. Erleben Sie Highlights wie das Ambiente in der Country City Münzbach, internationale und nationale Top-Country-Musiker, ein Kinderprogramm für Nachwuchs-Cowboys und Cowgirls und Zeltplätze auf der Country Meadow.

Zu hören sind The Rob Ryan Roadshow (USA/D), Crooks & Straights (CRO), Cat Lion & Band (AUT), Smokey Two (AUT) und N. Shannon & J. Comet (AUT). Im Kinderprogramm erleben die Kids ein abwechslungsreiches Programm, von Pferden über Lagerfeuer bis zum Westernstadt-Ambiente.

Wir verlosen jetzt exklusiv für OÖNcard-Inhaber 10x2 Karten für das Country Festival am 17. August 2024.

Übrigens: OÖNcard-Inhaber erhalten 2€ Rabatt pro Ticket! (gültig für 2 Tickets je OÖNcard), Kartenverkauf unter www.nachrichten.at/tickets.