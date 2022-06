OÖNcard Gewinnspiel: Bordkarten für Donau in Flammen gewinnen!

„Donau in Flammen“

Das Schifffahrts-Highlight der Donauschifffahrt Wurm & Noé findet am 12. August wieder in Linz statt.



Ein Genuss für alle Sinne: Am Freitag, 12. August 2022 veranstaltet die Donauschifffahrt Wurm & Noé in Kooperation mit den Oberösterreichischen Nachrichten endlich wieder ihre beliebte

Feuerwerksfahrt „Donau in Flammen“: Mehrere Schiffe legen in Linz ab zu dieser unvergesslichen Abendschifffahrt. Während der Fahrt wird am Ufer ein furioses Klangfeuerwerk gezündet, auf das man an

Bord der Wurm & Noé-Flotte einen ganz besonders eindrucksvollen Blick hat.



Exklusiv für OÖNcard-Inhaber verlosen wir 10x2 Bordkarten für Donau in Flammen am 12. August 2022 inklusive 2-Gänge-Menü und Gedeck.

PS: Sie wollen nicht mehr warten und sich gleich Tickets kaufen? OÖNcard Inhaber erhalten € 4,- Rabatt auf die Bordkarten (für 2 Personen je OÖNcard gültig).