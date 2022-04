OÖNcard Gewinnspiel: 50 Familientickets für den Eröffnungstag im neuen Dinoland gewinnen!

T-Rex, Triceratops und Co. sind schon bereit: Im DINOLAND können die Besucher in einem wunderschönen Wald- und Wiesenareal mit 40.000 Quadratmetern Fläche in die geheimnisvolle Vergangenheit unseres Planeten eintauchen.

Sie begeben sich auf ihrer Entdeckungstour durch das weitläufige Forschungsgelände auf eine erlebnisreiche Reise in ein längst vergangenes Erdzeitalter vor über 200 Millionen Jahren mit mehr als 70 lebensgroßen und realistischen Dinosauriern, Skeletten und Fossilien.

Lust auf einen Ausflug in den Osterferien? Wir verlosen jetzt für den Eröffnungstag, 14. April 2022 50 Familientickets (für je zwei Erwachsene und zwei Kinder) für das neue Dinoland!

Übrigens: Bis zum 31. Mai 2022 erhalten OÖNcard Inhaber 20 % Rabatt auf Erwachsenen- und Familientickets (gültig im VVK), ab 1. Juni 2022 € 3,- Rabatt auf Erwachsenentickets und € 5,- auf Familientickets (gültig im VVK). Mehr dazu auf nachrichten.at/card.