OÖNcard Gewinnspiel: 4x2 Karten für Erwin Schrott im Rahmen der "Great Voices" im Musiktheater gewinnen!

Erwin Schrott tritt im Rahmen der "Great Voices"-Reihe mit „Tango Diablo" am 30. März 2022 um 19.30 Uhr im Großen Saal des Musiktheaters auf.

"Tango Diablo"

Wie schon in seinen Erfolgsprogrammen "Cuba amiga" und "Rojotango" verführt Schrott sein Publikum zum Dahinschmelzen, Mitanzen, Schmunzeln und Lachen – in einem Konzertformat, das er für sich maßgeschneidert hat und das nur er so hinreißend umzusetzen vermag. In diesem Programm kombiniert und verschränkt der Bassbariton Teufels-Arien von Meyerbeer bis Boito mit Tango. Ein künstlerisch so einfühlsames wie überzeugendes Crossover.

Great Voices im Musiktheater: 4 Konzerte - 4 Weltstars

Eine handverlesene Auswahl der besten und bekanntesten Stimmen der Welt wird ab Februar 2022 in einer Konzertreihe im Musiktheater Linz zu erleben sein. International renommierte Künstler:innen werden hier dem oberösterreichischen Publikum ihre ganz persönlichen Programme präsentieren. Das Musiktheater erweitert mit diesen glanzvollen Konzerten sein kulturelles Angebot.

Übrigens: OÖNcard-Inhaber erhalten € 5,- Rabatt für die ersten 100 Tickets, danach € 2,- Rabatt!

