OÖNcard-Gewinnspiel: 3 Familientickets für Schwanensee

Wir verlosen 3 Familientickets für 2 Erwachsene und 2 Kinder für die Veranstaltung am 10. Jänner 2024 im Linzer Brucknerhaus!

Tauchen Sie ein in die Welt des klassischen Balletts mit "Schwanensee" im Brucknerhaus am 10. Jänner 2024. Diese zeitlose Aufführung verzaubert mit beeindruckenden Tänzen und einer berührenden Geschichte. Die talentierten Tänzerinnen und Tänzer werden Sie in eine Welt der Anmut und Eleganz entführen, die Sie in Staunen versetzen wird.

Indem Sie am Gewinnspiel teilnehmen, haben Sie die Chance, 1 Familienticket für 2 Erwachsene und 2 Kinder zu gewinnen und diesen zauberhaften Abend zu erleben. Machen Sie mit und lassen Sie sich von der Kunst des Balletts verzaubern!

Kinder bis einschließlich 14 Jahre erhalten 50% Rabatt auf alle Plätze. Zudem erhalten Sie als OÖNcard-Inhaber 20% Rabatt auf Ihre Tickets.