OÖNcard Gewinnspiel: 10 x 2 Freikarten für Game of Thrones - The Concert Show gewinnen!

Riesiges Orchester aus 100 Solisten, Sängern und Musikern begeistert mit der Musik aus allen 8 Staffeln des Serien-Hits „Game of Thrones“.

„Game of Thrones“ – Diese Serie hat einen noch nie dagewesenen, weltweiten Hype ausgelöst, der noch lange anhalten wird, denn die achte Staffel der berühmtesten aller TV-Serien sowie Ankündigungen gleich mehrerer Spin-Offs hat die Begeisterung noch einmal gesteigert! Mit „GAME OF THRONES – The Concert Show“ kommt nun ein ergreifendes von Publikum und Presse gefeiertes Spektakel der ganz besonderen Art nach Europa auf große Tournee. Für den unverwechselbar heroischen Sound sorgen ein großes Orchester, ein mächtiger Chor sowie Solokünstler der London Festival Symphonics unter der Leitung von Stephen Ellery, die die Musik aus allen vergangenen Staffeln der Hit-Serie präsentieren.

Leinwand-Animationen und visuelle Effekte machen das Live-Erlebnis komplett und erwecken die Welt von Westeros und den sieben Königslanden in einer außerordentlichen Intensität zum Leben. 12. März 2022 gastiert das Konzertereignis im Brucknerhaus in Linz.

Übrigens: OÖNcard Inhaber erhalten € 3,- Rabatt pro Ticket. Mehr dazu unter nachrichten.at/ticket.