OÖNcard-Gewinnspiel: donauFESTWOCHEN

Mozarts erstes deutsches Singspiel Zaide, zehn Konzerte Alter Musik in Zwiesprache mit Musik der Gegenwart, ein Inklusionsprojekt und LandART sowie Musikvermittlung für Kinder und Jugendliche – in der 29. Spielzeit der donauFESTWOCHEN im Strudengau eröffnet Intendantin Michi Gaigg von 28. Juli bis 15. August an 12 verschiedenen Spielorten in und rund um Grein/Donau Begegnungsräume für eindrückliches Musik- und Kunsterleben.

Zu Gast sind unter anderem die Company of Music, Matthias Bartolomey, Silva Manfré und Sopranistin Johanna Rosa Falkinger. Das faszinierende Mozart-Fragment „Zaide“ feiert am 5. August Premiere auf Schloss Greinburg. Das L’Orfeo Barockorchester unter der Leitung von Michi Gaigg wird für einen fesselnden wie berührenden Mozart-Sound sorgen.

Wir verlosen jetzt exklusiv für OÖNcard-Inhaber 7x2 Karten für die Vorstellung am Samstag, 12.August. Gleich mitmachen & gewinnen!

Übrigens: OÖNcard-Inhaber erhalten 15% Rabatt pro Ticket! (gültig für 2 Tickets je OÖNcard), Kartenverkauf unter www.donau-festwochen.at.