OÖN verlosen Platz im Cockpit eines Jännerrallye-Siegers

Die OÖNachrichten verlosen eine Mitfahrgelegenheit mit Johannes Keferböck in seinem Skoda Fabia RS Rally2 im Rahmen seiner Testfahrten am Dienstag, 2. Jänner 2024, in St. Oswald bei Freistadt. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird bis Montag, 1. Jänner 2024, 18 Uhr verständigt.

Zur Verlosung:

Gewinnspiel Mitfahrgelegenheit bei Rallyepilot Johannes Keferböck zu gewinnen Teilnahmeschluss ist der 1. Jänner 2024, 12:00 Uhr. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird bis 1. Jänner 2024, 18 Uhr verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten Die Teilnehmer erklären sich einverstanden, dass, bis auf jederzeitigen Widerruf, ihre angegebenen Daten von den OÖNachrichten zum Zwecke von Direktwerbung gespeichert und verwenden werden dürfen. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.nachrichten.at/datenschutz.

Weitere Informationen:

