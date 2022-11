OÖN-Filmnacht Spezial: 10x2 Karten für "Corsage"

"Corsage": In der Regie von Marie Kreutzer glänzt Vicky Krieps als punkige, rebellische wie erdige Version von Königin Elisabeth. Das Kostümbild für den Anti-"Sissi"-Film, der für drei Europäische Filmpreise nominiert ist und in Cannes zum internationalen Hit wurde, verantwortete mit Monika Buttinger eine Oberösterreicherin. Buttinger, eine der Gefragtesten ihres Metiers, gastiert am 2.12. (20 Uhr) in einer OÖN-Filmnacht im Moviemento-Kino Linz. Nach der Vorführung von "Corsage" wird Buttinger, die Originalkostüme mitbringt, über ihre Profession sprechen und gerne Fragen beantworten. Mehr Infos: www.moviemento.at

Wir verlosen 10x2 Karten. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis Donnerstag, 1.Dezember, 10 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per Mail verständigt und erhalten Ihre Karten an der Kinokassa.

