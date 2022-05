Mit den OÖNachrichten zum Narzissenfest!

Willkommen zum 62. Narzissenfest im Ausseerland Salzkammergut

Mehrere tausend Gäste werden beim größten Blumenfest Österreichs erwartet.

Von 26. bis 29. Mai 2022 steht das Ausseerland Salzkammergut im Zeichen des Narzissenfestes, das heuer seinen 62. Geburtstag feiert. In überwältigender Fülle verwandeln wild gewachsene Narzissen die liebliche Berglandschaft in ein duftendes, weißes Blütenmeer. Mehr als 3.000 Menschen werden engagiert sein, um den tausenden erwarteten Gästen ein prachtvolles Festerlebnis garantieren zu können. Ab 26. Mai finden im gesamten Ausseerland Salzkammergut Veranstaltungen rund um das Motto Tracht, Tanz und Musik statt.

Vielseitiges Programm

Traditioneller Höhepunkt ist der Festsonntag am 29. Mai. An diesem Tag findet ab 9 Uhr im Ortszentrum von Altaussee der Narzissenkorso statt. Besucher haben die Gelegenheit, in Ruhe die Meisterwerke aus Narzissenblüten aus der Nähe zu bewundern und zu fotografieren. Daneben gibt es ein Festprogramm mit Künstlern vom Magischen Ring Austria. Musik und Kulinarik runden das Festprogramm ab. Ab 13 Uhr schaukeln die ersten Narzissenfiguren über den Altausseer See. Zu den weiteren Höhepunkten des Narzissenfests gehören unter anderem die Mode Show – die besondere Präsentation der heimischen Handwerksbetriebe, der Maitanz der Kinder, Narzissenwiesen-Wanderungen, das Stecken der Narzissenfiguren, der Krönungsabend der Hoheiten, der Spezialitäten- und Handwerksmarkt im Kurpark Bad Aussee sowie die Narzissennacht in Bad Aussee.

Die OÖNachrichten verlosen für das Narzissenfest drei Aufenthalte (von 23.-29.5.) für je 2 Personen mit Nächtigung und Frühstück sowie 100x2 Festabzeichen für das Fest am 29.05.2022.

Das Gewinnspiel läuft bis 18.05.2022

Die Gewinner werden telefonisch bzw. per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.