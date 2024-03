Kurzurlaub im Hotel Steiner in Obertauern gewinnen!

In einem der führenden Familienhotels in Österreich – dem Hotel Steiner - werden alle Stückeln in Sachen Familienurlaub gespielt, vom Wellnessbereich, Holzzirkus, Malatelier über Karaoke-Raum bis zum Indoor-Sandspielplatz! Für ein gemeinsames Familienerlebnis stehen der Whirlpool sowie eine Sauna bereit, danach ist Entspannung in der Sole-Lounge und in kuscheligen Ruhebereichen angesagt.

Während Erwachsene in völliger Ruhe eine Auszeit im eleganten Ambiente des Rooftop-BergSPAs mit Panorama-Ruheraum, Finnischer Sauna und Infinity-Pool genießen, vergnügen sich die Kinder im Panorama-Hallenbad. Genuss-Vollpension: Vom Frühstücks- und Mittagsbuffet bis zum Fünf-Gang-Dinner werden den gesamten Tag Köstlichkeiten geboten.

Unser Tipp: Sommer, Sonne & Ferien in den Bergen genießen! Die Natur rund um das Hotel Steiner beim Wandern entdecken, auf der Alm die Tiere beobachten und Quality Time mit den Liebsten verbringen.

Mehr Infos zum Hotel Steiner finden Sie hier.