Kurzurlaub im Hotel Donauschlinge und weitere Preise gewinnen!

Einfach sagenhaft: 24h Donausteig pur für einen guten Zweck!

07.10.2023, 7:00 Uhr bis 08.10.2022, 7:00 Uhr

Wanderfreunde aufgepasst! Das größte Wanderevent in der oberösterreichischen Donauregion wartet wieder mit einer unvergesslichen Herausforderung auf euch.

Unter dem Motto "Einfach sagenhaft" wird zum 9. Mal 24 Stunden lang am Weitwanderweg Donausteig gewandert.

Start ist am Samstag, 07. Oktober 2023, um 7 Uhr im Riverresort Donauschlinge inmitten des Naturwunders.

In diesem Jahr geht es nach einem reichhaltigen Frühstück im Riverresort Donauschlinge zunächst mit dem Bus nach Passau. In der Bischofsstadt startet dann die ca. 43 km lange Tagesetappe auf dem Donausteig am Nordufer und führt über das bäuerliche Hochplateau des Bayrischen Waldes und durch die ursprüngliche Waldflanke der steilen Donauleiten nach Erlau bis nach Obernzell an der Donau. Beim Landhotel Donaublick wird die Mittagsrast eingelegt.

Danach geht es über das waldreiche Durchbruchstal der oberen Donau über die Kohlbachmühle vorbei an der Burgruine Neujochstein in die Ortschaft Riedl und abschließend über den

Penzenstein zur Endstation der Tagesetappe nach Pühret. Hier wartet beim Gasthof Weiss ein gemütliches Abendessen auf alle Teilnehmer:innen. Nach einer ausgiebigen Rast führt die Nachtetappe auf 20,4 Kilometern zuerst hinab zum Donaustrom nach Niederranna und über die Donaubrücke ans Südufer nach Wesenufer. Dort wird das Zillenmuseum besichtigt, bevor es weiter nach Waldkirchen am Wesen geht. Über die wellige Kulturlandschaft des Sauwald-Hochplateaus und den Paschinger Hügel führt die Tour zurück zum Ausgangspunkt beim Riverresort Donauschlinge.



VORAUSSETZUNG:

Körperliche Fitness, gute Grundkondition, Wandererfahrung und Trittsicherheit



Der Reinerlös der Wanderung wird so wie im vergangenen Jahr dem Verein „Engal gibt’s wiakle“ gespendet. Dieser ehrenamtliche, gemeinnützige Verein wurde 2017 von Gerald Bischof, einem ehemaligen Teilnehmer der 24h-Wanderung, aus Raab gegründet und unterstützt in Not geratene Familien und Personen. www.engalgibtswiakle.at



Außerdem werden unter allen Teilnehmern 20 Donausteig-Wanderbücher mit interessanten Etappeninformationen und Tipps rund um den sagenhaften Donausteig verlost.