Kipferl & Busserl: Weihnachtsbackbücher von Ingrid Pernkopf gewinnen!

Was wäre der Advent ohne den Duft von Vanille und Zimt, ohne all die vielen Köstlichkeiten, die uns diese Zeit so versüßen? Allein bei der Erinnerung an herrliche Vanillekipferl, Kokosbusserl oder Hausfreunde wird uns schon warm ums Herz.

Deshalb verlosen wir jetzt 5 Backbücher "Kipferl & Busserl - Die besten Weihnachtskekse von Ingrid Pernkopf" an unsere Leserinnen und Leser.

Ob mit Schokolade, Marmelade, Trockenfrüchten oder Nüssen: Die bewährten Rezepte von Ingrid Pernkopf zu Klassikern und neu inspirierten Kreationen laden zum Nachbacken ein. Ihre beliebten Tipps und Tricks machen Einsteigern und Könnern Lust aufs Ausprobieren.

Gleich mitmachen und gewinnen!