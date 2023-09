Beim Workshop lernen die Teilnehmer an drei Terminen, die alte japanische Technik "Kintsugi" anzuwenden und ihr kaputtes Keramikstück reparieren. Dieses sollte maximal zwei Brüche haben und nicht zu kompliziert sein. Erlaubt ist alles von der Ikea-Tasse bis zum Familienerbstück.

Die Teilnehmer sollten Interesse für Keramik, Geduld und eine gewisse Feinmotorik mitbringen. Der erste Termin findet auf der WeFair in Linz am Samstag, 14. Oktober statt. Die Folgetermine werden in der Gruppe vereinbart. Der Gewinner wird per E-Mail informiert und erhält weitere Informationen zum Workshop vom Veranstalter der WeFair Linz.

Gewinnspiel Kintsugi-Workshop auf der WeFair Linz gewinnen! Die OÖNachrichten verlosen einen von drei Plätzen beim Kintsugi-Workshop von Richard Eigner auf der WeFair Linz. Das Gewinspiel läuft bis Freitag, 6. Oktober, 8 Uhr.

