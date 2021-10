Kinotickets und Meet&Greet für die "Star-Premiere AKSEL Lund Svindal" gewinnen!

Die OÖNachrichten verlosen gemeinsam mit dem Megaplex Plus City ein Meet & Greet für 2 Personen und 20x2 Kinotickets für die Star-Premiere "AKSEL Lund Svindal" am 12.11.2021 um 19:45 Uhr!

AKSEL

Die Geschichte von Aksel Lund Svindal

Mit: Aksel Lund Svindal, Bjørn Svindal, Simen Lund Svindal, Kjetil Jansrud

Regie: Filip Christensen, Even Sigstad

Produktion: Filip Christensen

Produktionsfirma: Field Productions (NOR)

Dauer: 110 Minuten

Sprachen: Norwegisch, Englisch, Deutsch

Erstausstrahlung in den Kinos: Österreich: ab 12. November 2021; Deutschland: TBA (Dec 9th 2021)

Synopsis

Nach seinem schweren Sturz in Kitzbühel entscheidet sich Aksel Lund Svindal seine Karriere trotz möglicher Folgeschäden fortzusetzen. Diese Dokumentation begleitet die letzten Saisonen von Aksel, seiner Familie und seinem Team, mit allen Höhen und Tiefen eines der besten Skifahrer aller Zeiten.

Infos

In seiner außergewöhnlichen Karriere konnte Aksel Lund Svindal in Olympischen Spiele, Weltmeisterschaften und Weltcup 50 Siege einfahren. Der "Wikinger" ist bekannt für seine zahlreichen Comebacks nach Verletzungen, seine mentale Stärke und seinen Teamgeist. Das Team von "Field Productions" hat ihn, seine Familie und das Norwegische Skiteam von 2015 bis zu seinem Karriereende 2019 hautnah begleitet. Das Ergebnis ist eine sehr persönliche, emotionale und authentische Dokumentation - die einzige, die je über die Karriere des Norwegers gedreht wurde.

Zitate

“Mich selbst nach der Operation unter Narkose zu sehen, das ging schon unter die Haut. Aber es zeigt, wie nah die Kameras an mir dran waren. Ich hoffe, dass dieser Film nicht nur unterhalten und inspirieren, sondern auch hinter den Kulissen das Ausmaß dessen beleuchtet kann, was es braucht, um ein Top-Athlet zu sein.

Aksel Lund Svindal.

“Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, in wichtigen Momenten so nah wie möglich dabei zu sein, sowohl auf als auch abseits der Skipiste. Wir haben Aksel, seine Familie und das Norwegischen Skiteam im gemeinsamen Vertrauen vier Jahre lang begleitet. Der Gedanke daran, was in dieser Zeit alles passiert ist, ist einfach unglaublich. Die Geschichte der Familie, die einmalige Atmosphäre rund um das Norwegische Skiteam ... wir sind sehr glücklich, dass wir daran teilhaben durften. Aksel ist bekannt für seine mentale Stärke. Sein Zugang zum Leben und sein Umgang mit so großen Herausforderungen, das zu erleben war absolut inspirierend.

Directors Filip Christensen and Even Sigstad from Field Productions

Inhalt

Am 26. Jänner 2019 gab Aksel Lund Svindal, einer der besten und charismatischsten Skifahrer aller Zeiten, in Kitzbühel sein Karriereende bekannt. Genau drei Jahre zuvor, am gleichen Ort, hätte ein Sturz nach der Hausbergkante beinahe eben jenes bedeutet. Doch trotz seiner schweren Knieverletzung und möglichen Langzeitfolgen entscheidet sich Aksel, mit dem Ziel Olympische Winterspiele 2018 in Pyeongchang vor Augen, seine Karriere fortzusetzen.

Vier Jahr lang begleiten die Kameras den Norweger hinter den Kulissen auf seinem Weg zurück. Dabei sieht man einen fast besessenen Kämpfer, der noch halb unter Narkose bereits die nächsten Schritte planen will. Einen Wikinger, der für mentale Stärke und lockere Sprüche bekannt ist, doch plötzlich Angst hat vor einfachen Schwüngen am flachen Hang. Einen leidenschaftlichen Profi, der beginnt den Sinn seines Tuns zu hinterfragen. Einen sensiblen Menschen, der emotionale Entscheidungen zwischen Erfolg und Gesundheit treffen muss. Teamkollegen, die gleichzeitig Freunde und Konkurrenten sind. Und eine Familie, die gemeinsam Schicksalsschläge und viele Herausforderungen bewältigen muss.

Das Ergebnis ist eine inspirierende Dokumentation, die über 110 Minuten auf eine angenehm authentische Weise das Wesen, die Denkweise und den unbändigen Willen eines der charismatischsten Skifahrer aller Zeiten beleuchtet.