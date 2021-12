OÖNcard Gewinnspiel: Kinokarten für Spider-Man gewinnen!

Ab 17.12.2021 - NUR im Kino: "Spider-Man: NO WAY HOME". Wir verlosen 5x2 Kinotickets für den Film.

Kurzinhalt:

Zum ersten Mal in der Filmgeschichte von Spider-Man ist die Identität unseres freundlichen Helden aus der Nachbarschaft enthüllt – was seine Pflichten als Superheld mit seinem normalen Leben in Konflikt bringt und wodurch diejenigen, die ihm am meisten am Herzen liegen, in Gefahr geraten. Als er die Hilfe von Doctor Strange in Anspruch nimmt, um sein Geheimnis wiederherzustellen, reißt dessen Zauber ein Loch in ihre Welt und setzt die mächtigsten Schurken frei, die jemals ein Spider-Man in irgendeinem Universum bekämpft hat. Jetzt ist es an Peter, seine bisher größte Herausforderung zu meistern, die nicht nur seine eigene Zukunft für immer verändern wird, sondern auch die Zukunft des Multiversums.

Das Gewinnspiel läuft bis 17.12.2021, 09.00 Uhr. Die Teilnahme ist ausschließlich OÖNcard-Inhabern vorbehalten.

Die Gewinner werden telefonisch bzw. per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten nachrichten.at/agb. Die Teilnehmer erklären Sie sich einverstanden, dass, bis auf jederzeitigen Widerruf (nachrichten.at/widerruf), ihre angegebenen Daten von den OÖNachrichten zum Zwecke von Direktwerbung gespeichert und verwenden werden dürfen (nachrichten.at/datenschutz).