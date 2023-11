KinderNachrichten: Skispaß für die ganze Familie gewinnen

Skivergnügen im Doppelpack

Wenn die Tage kürzer und kälter werden, zählt ihr bereits die Stunden bis zum Start der Skisaison? Dann sind Sie in der Urlaubsregion Pyhrn-Priel genau richtig! Dort erwarten Sie mit den Skigebieten Hinterstoder und Wurzeralm zwei echte oberösterreichische Geheimtipps! Freuen Sie sich auf weltmeisterliche Abfahrten und familienfreundliche Angebote. Nicht nur auf, sondern auch abseits der Pisten wird der Winter in HiWu unvergesslich!

Zuhause im Winterurlaub

Wir sind Dein Urlaubszuhause. Komfortabel, gemütlich und immer passend zu Deinen Wünschen. Wir bieten Appartements in verschiedenen Größen, die Platz bieten für Dich und alle Deine Liebsten. Sie sind das Sprungbrett in Dein Winterabenteuer. Egal ob Du dich lieber auf den herrlichen Pisten der Skigebiete Wurzeralm und Hinterstoder-Höss vergnügst oder die Stille in der malerischen Winterlandschaft auskostest. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt.

