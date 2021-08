Karten für "DIE SEER live" am 13.08.2021 in der Hoamat gewinnen!

Die SEER live in der Hoamat

OPEN-AIR-KONZERT

Träumen Sie bereits vom Sommer und allem was dazu gehört? Von Konzerten im Freien unter dem Sternenhimmel? Dann sind Sie bei uns in der Hoamat in Haibach ob der Donau genau richtig! Genießen Sie die wunderbaren SEER am Freitag, 13. August 2021 im traumhaften Hoamat-Garten und erleben Sie ein Open Air der Extra-Klasse. Erklärtes Ziel der Band: Das Publikum soll sich in den Liedern wiederfinden, im besten Fall Teil ihres Lebens werden. Deswegen fühlen sich die Musiker rund um Sassy und Astrid auch am wohlsten, wenn sie mit den Menschen, die ihre Musik mögen, das Konzert zu einem intensiven gemeinsamen Erlebnis machen können. Die SEER live in der Hoamat – das ist spürbarer Spaß und unvergesslich. Selbstverständlich werden alle Vorkehrungen getroffen, um einen sicheren Abend zu gewährleisten.

Alle Infos unter www.hoamat.net oder unter 07279/85 4 85 . OÖNcard-Inhaber erhalten 2 Euro Rabatt!