Karten für die MotoGP in Spielberg gewinnen!

Die OÖNachrichten verlosen 5x2 KTM Fan Packages für die MotoGP in Spielberg inkl. Goodie Bag + Fanbus

Nervenkitzel pur!

Ob die MotoGPTM in Spielberg live erleben, bei den MotoGP TM Public Viewings Daumen drücken und mitfiebern oder bei den Rennsimulatoren den virtuellen Asphalt zum Glühen bringen – die KTM Motohall in Mattighofen bietet Nervenkitzel pur.

Auch heuer können Fans die Red Bull KTM Factory Racing- und Tech3 KTM Factory Racing Teamfahrer von 19. Bis 21. August 2022 live beim Heimrennen am Red Bull Ring von der KTM Tribüne aus anfeuern.

Gewinnen Sie gemeinsam mit der KTM Motohall und den OÖN 5x2 Tickets für das ultimative Orange MotoGPTM Erlebnis inklusive Goodie Bag! Jedes Ticket beinhaltet den Zutritt inkl. Sitzplatz zur KTM Tribüne von Freitag bis Sonntag, ein KTM Fan Package und exklusives Parken am Motorradparkplatz.

Einfach Leinwand!

Nervenkitzel mit Gleichgesinnten kann man bei den MotoGPTM Public Viewings aus live in der KTM Motohall in der RC16 Arena erleben. Am besten bereits vorab Termin auswählen und gleich ein gratis Ticket sichern.

Virtueller Fahrspaß

Auf dem MotoGPTM Rennsimulator der KTM Motohall kommt man der Rennstrecke so nahe wie noch nie! Der High-Tech Rennsimulator der KTM Motohall punktet mit realitätsnahem Design, feinem Fahrgefühl und hochauflösenden Strecken. Erobere die Rennstrecke rund um den Red Bull Ring in Spielberg, schlage die Bestzeiten und werde selbst zum Weltmeister.

Erfahren Sie mehr: www.ktm-motohall.com