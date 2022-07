Karten für "Dialog" mit Hengstschläger und Kastner

Wir leben in einer Welt enormer subjektiver und objektiver Herausforderungen: eine zunehmende Vertrauenskrise in Institutionen und Organisationen, wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunftsängste, schwelende Existenzkrisen durch gesundheitliche und kriegerische Bedrohungen. Das macht etwas mit unserer Gesellschaft; das macht etwas mit jeder und jedem Einzelnen von uns.

Die Psychiaterin Adelheid Kastner befasst sich nicht nur mit der psychischen Gesundheit von Menschen im Ausnahmezustand, sondern geht auch den Fragen nach Vernunft, Emotion, Dummheit, Wut und anderen Grundkonstanten unseres Daseins nach.

Wie tickt der Mensch im Inneren? Was sind Krisen und was machen sie mit uns? Warum werden manche zu TäterInnen und begehen schreckliche Gewalttaten und andere nicht? Und wie kommt es, dass gebildete Menschen dumme Entscheidungen treffen?

Über diese Fragen rund um Emotionen und Vernunft spricht Professor Markus Hengstschläger mit Adelheid Kastner im Academia Superior Dialog am Dienstag, 5. Juli, um 19 Uhr im Südflügel des Linzer Schlosses. Wir verlosen 2x2 Karten für die Veranstaltung. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis Sonntag, 3. Juli 2022, 14 Uhr, möglich. Die Gewinner werden am Sonntagnachmittag per Mail verständigt und erhalten ihre Karten an der Abendkasse.

2x2 Karten für den Academia Superior Dialog mit Heidi Kastner

