Karten für BMW IBU Biathlon Weltcup Hochfilzen – 13.12. bis 15.12.2024

In wenigen Wochen steht Hochfilzen wieder im Mittelpunkt des internationalen Sportgeschehens. Der Traditionsort im Tiroler Unterland ist seit vielen Jahren Fixpunkt des Biathlon-Weltcupkalenders und lockt jährlich tausende begeisterte Fans ins malerische Pillerseetal. Nachdem sich die Damen und Herren zunächst mit einem Sprint- und Verfolgungsrennen in zwei Einzelwettkämpfen duellieren, stehen am Sonntag zum Abschluss noch zwei Staffelrennen für die Weltelite der Loipenjäger:innen auf dem Programm. Spannung ist jedenfalls garantiert!

Weltcup-Programm

Freitag, 13. Dezember 2024

• 11:30 Sprint Damen

• 14:20 Sprint Herren

Samstag, 14. Dezember 2024

• 12:15 Verfolgung Damen

• 14:45 Verfolgung Herren

Sonntag, 15. Dezember 2024

• 11:30 Staffel Damen

• 14:15 Staffel Herren

Wir verlosen 3x2 Freikarten pro Veranstaltungstag (Freitag-Sonntag) für die Tribühne B.

Wir wünschen viel Glück.