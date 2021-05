Johannesweg-Startpakete gewinnen!

Das Johannnesweg-Startpaket: Alles, was Sie für eine Wanderung am Johannesweg in der Region Mühlviertler Alm / Freistadt brauchen.



Das Startpaket besteht aus :

Johannesweg-Wanderkarte und Stempelpass

Bio-Baumwollrucksack

Trinkflasche aus Zuckerrohr (BioBottle)

Outdoor-Stirnband



Zum Johannesweg:

Der Johannesweg führt auf 84 Kilometern, in Form einer Lilie (Symbol des Lichts), durch die Region Mühlviertler Alm / Freistadt. Der Grundgedanke von Johannesweg-Initiator Dr. Johannes Neuhofer wird von Pilgern gerne angenommen – raus aus dem Hamsterrad und hinein in die Natur – einfach abschalten. Er möchte die Wanderer zur Besinnung einladen.



Alle Infos zum Johannesweg und zum Startpaket finden Sie hier: www.activetour.at

Die OÖNachrichten und Activetour verlosen drei Startpakete.

Jetzt mitspielen und gewinnen!