Hubschrauberkurzflug bei der Salzkammergut Trophy zu gewinnen!

Am Samstag, 16. Juli 2022, findet die 25. Auflage der Salzkammergut-Trophy in Bad Goisern am Hallstättersee statt.

Neben einem tollen Rahmenprogramm mit einer Pre-Race-Party am Freitagabend, der legendären After-Race-Party am Samstag im Schloss Neuwildenstein oder der Bikemesse mit über 80 Aussteller, plant das Organisationsteam eine neue, geänderte Streckenführung auf der Extremdistanz. Die Länge aus den Vorjahren mit rund 210 Kilometer und etwas mehr als 7.000 Höhenmeter ist dabei das Richtmaß und wird nicht überschritten.